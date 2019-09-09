В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Данная мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, заявил первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Парламентарий считает, что минимальную цену должно устанавливать государство, а не производитель, пишет "Парламентская газета".

По его словам, 95% всех сигарет в настоящее время не стоят дешевле 90 рублей, поэтому, к примеру, можно было бы установить цену 85 рублей.

Согласно законопроекту, который планируется внести, минимальная цена будет зависеть от налоговой нагрузки и будет автоматически пересчитываться каждый год.

Ранее "Трезвая Россия" обратилась в Правительство с инициативой введения нового экологического сбора с производителей табачной продукции. Размер платежа должен составить не менее 5 руб. с пачки.

Мера, если будет одобрена, увеличит стоимость сигарет на 5%. В Минздравее сообщили, что не возражают против сбора, в Минприроды свою позицию не обозначили.

Между тем эксперты отмечают, что доля налоговой нагрузки на пачку сигарет уже велика: из примерных 105 руб., которые россияне платят за пачку сигарет, в казну уходит около 70 руб. в виде налогов.