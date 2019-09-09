В курганском избиркоме подвели итоги выборов в городскую думу

В Кургане стали известны результаты выборов депутатов городской думы по одномандатным округам, передает корреспондент Накануне.RU.

Из 13 округов на двенадцати победили представители партии "Единая Россия". На округе №2 кандидат от КПРФ Наталья Воробьева взяла 2 тыс. 397 голосов избирателей. Ее ближайший оппонент - действующий депутат от "Единой России" Виктор Дударев "заработал" 2 тыс. 311 голосов.

На первом округе победил действующий депутат Сергей Руденко, его результат 2 тыс. 86 голосов. По округу №3 избрали Артема Исламова, за него проголосовали 2 тыс. 543 избирателя. На четвертом округе победу одержала Татьяна Хильчук с 2 тыс. 567 голосами. На округе №5 первым стал Роман Сергеечев, за него проголосовали 1 тыс. 730 человек. Шестой округ - за Сергеем Бардиным, за него отдали свои голоса 2 тыс. 28 человек. На седьмом округе победил Иван Портнов - там за него проголосовали 2 тыс. 213 человек. На округе №8 лидером оказался Александр Маклыгин, его результат - 2 тыс. 133 голоса. В округе №9 победила Анастасия Романович, за нее проголосовали 1 тыс. 913 человек. На десятом округе победу одержала Любовь Силантьева, за нее отдали голоса 1 тыс. 842 избирателя. На округах №11 и 12 победили братья Прозоровы - Игорь и Олег, оба - действующие парламентарии. На округе №13 победу одержала Людмила Алешкова.

Курганская городская дума будет состоять из 26 депутатов. Еще 13 человек попадут в парламент как лидеры списков своих партий по округам. По ним данных пока нет.