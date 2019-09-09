01 Октября 2020
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Общество В России
Наталья Поклонская (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская пришла на свадьбу в эксцентричном наряде

Депутат Госдумы Наталья Поклонская (39) после развода стала одеваться смелее. Вот и на свадьбу знакомых она пришла в весьма эксцентричном наряде: оригинальные ботильоны с перемычкой, мини-юбка с прозрачной сетчатой частью, сумочка в полоску. Вид у Натальи был цветущий.
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Напомним, неделю назад супруг Поклонской Иван Соловьев сообщил о разводе с экс-прокурором Крыма. В браке пара прожила всего год. Соловьев в довольно грубой форме намекнул, что они не сошлись характерами.

Сама же Поклонская заявила следующее: "Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу".

Наталья Поклонская(2017)|Фото: Фото: Накануне.RU

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Наталья Поклонская пришла на свадьбу в эксцентричном наряде

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Теги: наталья поклонская, свадьба, подруга невесты, наряд, туфли



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Развитие сюжета:

Ранее 09.10.2019 08:52 Мск Наталья Поклонская больше не бесится от "няш-мяшного" образа

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