Наталья Поклонская пришла на свадьбу в эксцентричном наряде

Депутат Госдумы Наталья Поклонская (39) после развода стала одеваться смелее. Вот и на свадьбу знакомых она пришла в весьма эксцентричном наряде: оригинальные ботильоны с перемычкой, мини-юбка с прозрачной сетчатой частью, сумочка в полоску. Вид у Натальи был цветущий.

Напомним, неделю назад супруг Поклонской Иван Соловьев сообщил о разводе с экс-прокурором Крыма. В браке пара прожила всего год. Соловьев в довольно грубой форме намекнул, что они не сошлись характерами.

Сама же Поклонская заявила следующее: "Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу".