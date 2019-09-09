Глава Мегиона: Надо создать грамотного жителя, созидательно развивающего свой дом - город

У властей Мегиона не налажен диалог с горожанами. Руководство обсуждает с жителями инициативы, но полноценного диалога нет, и горожан надо просвещать: они часто задают мэрии "не те вопросы". Идеями того, как решить эти проблемы, с Накануне.RU на полях первого агломерационного форума "Открытый город" поделился глава города Олег Дейнека.

- Налажен ли сейчас диалог власти и жителей Мегиона?

- Надо советоваться с жителями, с пониманием подходить к градостроительной политике. В Мегионе пока проблемно с этим. Взаимное сотрудничество хромает, но это удел не только нашего города. Север – удел временщиков, мы только 10-15 лет назад поняли, что все временное становится постоянным. Когда мы начали заниматься благоустройством, капитальным ремонтом, строительством зданий, люди поняли, что им тут жить. Формированию мнения способствовал распад СССР. При всех форумах, которые сегодня проходят, лет через пять мы достигнем того, что будем плотно сотрудничать с жителями. И работать будем не по указу президента, а по наказу жителей, чтобы понимать, какие бордюры, тротуары или остановки делать.

- Какие новации вы собираетесь внедрять в городе по итогам "Открытого города"?

- Медиафорум позволяет набраться опыта. Например, после него мы введем "Школу жилья", "Школу благоустройства", потому что горожане Мегиона не знают свои права и обязанности. Нам нужно создать грамотного потребителя, потому что горожане часто задают администрации не те вопросы. Люди должны знать свои права и обязанности по поводу жилья, благоустройства. Проводить семинары и форумы трудно, нужно создать сайт, куда люди могли бы зайти, получить необходимые знания и информацию.

Примеров "не тех вопросов" масса: горожане спрашивают у мэрии, почему она во дворах не закапывает ямы, не делает парковочные места, не занимается благоустройством. Жители должны провести собрание собственников и решить, делать во дворе спортивную или автомобильную площадки, зеленую ли зону. Мнение одного человека – не мнение жителей целого дома. Мы – собственники жилья, но не понимаем, что живем под одной крышей, что надо на некоторые вещи спросить разрешения соседа. Эта "школа" даст возможность понять, что каждый житель многоквартирника – член семьи.

За три года, что я возглавляю Мегион, позиция горожан меняется. Раньше они все говорили, что власть – жулики и воры, были одни претензии, а на последней встрече уже звучали предложения. Немного, но все-таки. Я провожу ежеквартальные встречи с жителями, выступаю с отчетами, что происходит в городе. Кому надо, слышит, кому нет, тот, сидя на диване, все время что-то пишет в интернете, что все плохо, не так.

- Но, может, горожане готовы верить?

- Мало того, горожане же ещё обсуждают это. Те, кто пишут в сети, могут не знать законы, специфику работы. Например, заходит речь о благоустройстве какой-то местности. Мы предлагаем отдать территорию собственникам, они ее сами облагородят. Конечно, все выступают за благоустройство, но мало кто думает, что оно может стоить 1 млрд руб., который при общегородском бюджете в 4 млрд руб. может появиться, условно, через 20 лет. Этот вопрос надо подавать правильно. Например, делать набережную для 50 человек? Они тоже живут в городе, но есть же и тысячи горожан, надо учитывать интересы всех, большинства.

Должны быть взаимопонимание и взаимное уважение. Не всегда власть права, не всегда жители правы. Законы могут работать как на людей, так и на власть. Подчас бывает так, что закон не позволяет нам что-то исполнить, а жители говорят, что "вы, власть, обязаны это сделать". А мы не имеем возможности.

- Какие есть примеры успешного сотрудничества власти и горожан?

- Благоустройство шестого и девятого микрорайонов. Было всенародное обсуждение. Проводили десять встреч с жителями, где все оговаривали, на пяти из них я был. Жители же разные – молодежь, маломобильные, автомобилисты, надо учитывать интересы всех. В следующем году Мегиону – 40 лет, будем обсуждать, что горожане хотят получить ко дню рождения города, какие проекты в сфере благоустройства, например.