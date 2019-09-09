"Манчестер Сити" стал первым клубом в истории, потратившим на состав более 1 млрд евро

Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории клубом, инвестировавшим свыше миллиарда евро в трансферы футболистов. По информации издания CIES Football Observatory, "горожане" потратили на своих игроков 1,14 млрд евро.

Сообщается, что при подсчётах рейтинга трат клубов учитывалась не только трансферная стоимость, но и финансовые бонусы, которые прописываются в контрактах при переходах футболистов.

В тройке рейтинга оказались французский "ПСЖ" (913 млн евро) и испанский "Реал" (902 млн евро). Следом за ними расположились английский "Манчестер Юнайтед" (751 млн евро), итальянский "Ювентус" (719), испанская "Барселона" (697), английские "Ливерпуль" (639) и "Челси" (561), испанский "Атлетико" (550), а также английский "Арсенал" (498).

Как отмечает портал sport24.ru, разрыв между самым дорогим и самым дешёвым составом особенно показателен в испанской Ла Лиге, где упомянутый "Реал" потратил на трансферы в 148 раз больше "Майорки".