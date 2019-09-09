Антипинский НПЗ до конца октября выйдет на проектную мощность переработки нефти

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции, предваряющей X Тюменский нефтегазовый форум, рассказал журналистам, что пребывающий под наблюдением Антипинский НПЗ вскоре выйдет на плановую мощность переработки "черного золота", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, решение о введении наблюдения вынесено 3 сентября. Активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR. К заводу подали иски предприятия группы "Новый поток", в которую входил АНПЗ.

В сентябре-октябре завод выйдет на плановую мощность переработки нефти в 500 тыс. т, цитирует Моора ТАСС. Сейчас предприятие работает на давальческом сырье, переработка нефти на предприятии была возобновлена в июле.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор во время своей большой пресс-конференции в Тюмени прокомментировал ситуацию вокруг Антипинского НПЗ. В частности, он посетовал, что из-за трехмесячного простоя завода просел показатель индекса промышленного производства. По данным Моора, "Сбербанк" уже нашел управляющих.

"Это будет длинная история… на моей памяти – это самое крупное банкротство в Российской Федерации, – поделился мыслями Моор. – Мы будем внимательно следить за процессами, у этого проекта есть инвестиционный потенциал и продуктовую линейку можно расширить".