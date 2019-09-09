"Арменка" из "Реальных пацанов" стал депутатом гордумы

Директор "Главного осинского лесного хозяйства" Армен Бежанян, получивший известность благодаря исполнению роли "Арменки" в сериале "Реальные пацаны", избран депутатом Осинской гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального избиркома, в выборах Бежанян участвовал от партии "Единая Россия". Ранее он уже пытался стать депутатом - думы города Оса в 2013 г., земсобрания Осинского района - в 2016 г.

Однако тогда Бежанян не смог набрать нужного количества голосов.