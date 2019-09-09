В уральском полпредстве раскритиковали готовность Свердловской области к зиме

В понедельник полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов (на фото) провел совещание по вопросам готовности регионов УрФО к отопительному сезону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, на совещании было отмечено, что в Свердловской области одни из самых низких по округу показателей готовности среди котельных в целом и муниципальных котельных (89,2% и 89,3% от плана соответственно), жилищного фонда (92,3% от плана), а также тепловых сетей (91,6% от плана). Как говорилось в ходе совещания, по всем названным показателям темпы ниже уровня прошлого года.

"По городу Екатеринбургу высказывались претензии по организации теплоснабжения в прошлом отопительном периоде от котельных, находящихся в ведении Минобороны. Как выстроена работа по подготовке к зиме в этом году? Срок представления информации по данному пункту протокола 15 сентября. Пока ни в наш адрес, ни в адрес Минстроя России от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Екатеринбурга никакой информации не поступало", - заявила помощник полпреда Анна Ленская.

Отвечая на вопрос, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что все претензии к Министерству обороны со стороны регионального правительства сняты. Ленская напомнила, что контроль за ходом отопительного сезона будет проводиться, как и в прошлом году, в еженедельном режиме.

Ранее региональные власти заявляли, что Свердловская область почти на 100% готова к предстоящей зиме.