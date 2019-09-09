В Кургане осужденная мошенница оплатила миллионный долг в страхе расставания со своей "ласточкой"

В Кургане мошенница оплатила долг перед судебными приставами в 1 млн руб.

Ранее 37-летняя женщина была обязана заплатить моральный вред гражданам, ранее совершив против них противоправные действия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Однако женщина платить не торопилась. Судебные приставы узнали, что она является владелицей дорогой иномарки и наложили арест на машину. После этого должница принесла приставам деньги.