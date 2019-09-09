Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом заключенных

Владимир Путин не приехал в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт", - цитирует Пескова RT.

Напомним, президент России помиловал 11 заключенных украинцев, а 24 моряка суд освободил под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, избрав им более мягкую меру пресечения.

7 сентября Россия и Украина совершили обмен заключенными. Как сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, 35 человек с одной стороны и 35 с другой прошли границу, все контрольные пункты.

Москва передала режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм, Киев вернул главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, который находился под стражей с мая 2018 года и обвинялся в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.