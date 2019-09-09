01 Октября 2020
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Политика Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

"Для меня честь быть с вами". Шумков после губернаторских выборов обратился к жителям Курганской области

После победы на губернаторских выборах глава Зауралья Вадим Шумков обратился с обращением к зауральцам.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после обработки 99,9% протоколов несомненным лидером голосования стал действующий врио губернатора Вадим Шумков с результатом 80,86% голосов, за него проголосовали 239 тыс. 890 человек. На втором месте - представитель КПРФ Яков Сидоров, за него отдали свои голоса 28 тыс. 785 человек или 9,70%. Третье место - у кандидата от "Справедливой России" Татьяны Майбороды, ее результат 4,70% или 13 тыс. 951 голос. На последнем месте - кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин. За него проголосовали 9 тыс. 882 человека или 3,33%.

Шумков отметил, что благодарен всем, кто пришел на избирательные участки, всем, кто поддержал его кандидатуру и других кандидатов.

"Это не значит, что вы ошиблись. Это значит, что мы не нашли слов или времени донести вам нашу позицию. Я уважаю ваш выбор. Благодарен всем, потому что выборы прошли при высокой для нашего региона явке, что делает их максимально легитимными. Мне это приятно вдвойне, потому что я был прям и честен с вами. Не старался понравиться, не подбирал слова и не раздавал пустых обещаний, не произносил хлестких лозунгов и, как принято говорить, не заносил углы, донося свою позицию. Это и есть курганский характер. Для меня честь быть с вами, дорогие земляки!", - сказал Вадим Шумков.

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"Для меня честь быть с вами". Шумков после губернаторских выборов обратился к жителям Курганской области

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Теги: Вадим Шумков, выборы, голосование, Курган, обращение



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