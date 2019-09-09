К 2021 году все дороги Нижневартовска будут соответствовать требованиям нацстандарта

В Нижневартовске в 2019-20 гг. всю улично-дорожную сеть приведут в соответствие с минимальными требованиями Нацстандарта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Об этом стало известно во время подведения итогов первого года работы в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам заместителя директора департамента ЖКХ Ирины Воликовской, когда проходили выборы участков дорог для ремонта, власти учитывали результаты диагностики.

"Второй и обязательный критерий – дороги, которые примыкают или ведут к детским садам, школам. Единственное исключение – улица Индустриальная. Ее показатели были неудовлетворительными. Данная дорога попала в перечень по результатам диагностики. Кроме того, она является главной дорогой, ведущей в Нижневартовск. Поэтому было принято решение отремонтировать и ее", - сказала она.

Одна из первых дорог, принятых в этом году, - Пермская (от Мира до Интернациональной). Протяженность – 1 км. На ней заменили асфальт, сделали бордюры, на пешеходных переходах уложена тактильная плитка, есть пандусы, подняты колодцы и нанесена разметка. Обновленную дорогу уже оценили сотни водителей и пешеходов.

"Улица Мира завершена, осталось нанести разметку. Ремонт идет на улице 60 лет Октября, где устанавливают бордюр, и дальше будет выполнено асфальтирование. Улица Интернациональная также в работе. На одном участке выполняется укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона, на других – выполняют уклоны. Сроки известны, время есть", - сказала она.

Реализация национального проекта имеет большую социальную значимость для города – все дороги для ремонта выбирали совместно с жителями. Нижневартовская агломерация находится в "зеленой зоне" по выполнению всех запланированных проектом мероприятий. Нижневартовск – единственный муниципалитет в Югре, который параллельно с приведением дорог в нормативное состояние делает улично-дорожную соответствующей Национальным стандартам по безопасности.

"Мы единственный город, заявивший об этом. По планам, в 2019-2020 гг. приведем всю улично-дорожную сеть Нижневартовска к минимальным требованиям Нацстандарта. Это означает, что все пешеходные переходы, которые должны быть со светофорами, будут оборудованы этими объектами. Наша основная задача – безопасные дороги, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно", - сказала заместитель главы департамента.