Житель Екатеринбурга убил свою жену через 4 дня после свадьбы

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве собственной жены. Своей вины он не отрицает.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 31 декабря прошлого года: пьяный мужчина поругался со своей супругой, брак с которой был зарегистрирован за четыре дня до этого. Злоумышленник повалил жену на диван и задушил шнуром от настольной лампы.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, после убийства он скрылся и находился в розыске, но впоследствии был задержан на территории Шалинского городского округа, где прятался у своего знакомого. В ходе допроса уралец признался в содеянном.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Убийце грозит до 15 лет колонии.