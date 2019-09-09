01 Октября 2020
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Вика Цыганова, певица (2012) | Фото:stvictoria.ru

"Единоросс" Вика Цыганова объяснила свой проигрыш на выборах саботажем команды

Певица Вика Цыганова, выдвигавшаяся от "Единой России" на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае (она уроженка этого региона), обвинила в поражении свою команду. Цыганову обошли представители ЛДПР и КПРФ.

"Это отвратительная работа команды. Потому что я была приглашена как беспартийный человек и отстаивала именно интересы своего края. Команда последние дни просто убежала и спряталась. Команда политтехнологов, которая выступала от единороссов. Они сняли даже флаги с билбордов, афиши. То есть, полная капитуляция была. В общем, ничего не могу сказать хорошего и доброго. Такое ощущение, что изначально они были заточены на проигрыш", - цитирует Цыганову телеграм-канал "Подъем".

Несмотря на поражение, Цыганова намерена продолжать политическую карьеру. "Буду отстаивать и дальше свой Хабаровский край. Я могу быть кем угодно, только не в партии. Через два года я могу любое количество голосов собрать, тем более в Хабаровском крае. Меня же опорочили, подставили, поэтому мне деваться некуда", - говорит артистка.

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"Единоросс" Вика Цыганова объяснила свой проигрыш на выборах саботажем команды

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Теги: вика цыганова, выборы, единая россия, саботаж



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