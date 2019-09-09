01 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
гололед, скользкие дороги (2019) | Фото: Жизнь района

Власти Перми закупят противогололедную смесь на 350 миллионов

Администрация Перми объявила три аукциона на поставку многокомпонентного противогололедного материала, передает корреспондент Накануне.RU.

В данный момент аукционы объявлены для закупки противогололедной смеси для нужд Дзержинского, Свердловского и Ленинского районов Перми. Общая сумма составляет 350 млн руб.

Напомним, в начале марта этого года в Перми из-за резкого перепада температуры, улицы города покрылись льдом. Вовремя избавиться от него коммунальные службы не успевали. Из-за скользких дорог количество обращений в травмпункты резко возросло. По данным "cкорой помощи" Перми, за неделю более 150 человек получили травмы типичные для падений: это ушибы, переломы, подозрения на черепно-мозговые травмы. Также были зафиксированы случаи переломов шейки бедра у пожилых людей. В числе пострадавших оказалась и замминистра строительства.

Всего по итогу травмы получили свыше 220 человек

Позже замглавы администрации Анатолий Дашкевич сообщил о планах властей использовать новые противогололедные материалы. Кроме того, по словам Дашкевича, в целях недопущения повторов случаев массового гололеда будет разработан план по увеличению ручных работ и мобилизации малогабаритной дорожной техники; запасы реагентов у УК и ТСЖ будут проверять перед началом зимнего периода.

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Власти Перми закупят противогололедную смесь на 350 миллионов

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Теги: администрация Перми, гололед, госзакупки, аукцион



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