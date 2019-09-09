Члены избирательной комиссии погибли при лобовом столкновении двух машин на Кубани

Несколько членов избирательной комиссии станицы Подгорная погибли в ДТП в Краснодарском крае, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, погибшие направлялись в территориальную избирательную комиссию, передает ТАСС.

По данным МВД, всего в результате столкновения в Отрадненском районе погибли пять человек.

Водитель Honda Orthia выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda 5, где находились члены избирательной комиссии.

По данным местных СМИ, одним из погибших является пасечник, перевозивший ульи с пчелами.

ДТП произошло во время плохой погоды - в районе идут дожди.