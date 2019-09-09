"Справедливая Россия" получила четыре мандата на выборах в совет депутатов Ленинского района Челябинска

На выборах в совет депутатов Ленинского района победили 18 "единороссов", четыре "эсера", два представителя КПРФ и один кандидат от партии пенсионеров за справедливость, передает корреспондент Накануне.RU.

"Единая Россия" сохранила большинство мандатов в районном совете. Из 18 "единороссов" 10 переизбрались во второй созыв, в том числе спикер городского парламента Станислав Мошаров. В трех округах действующие депутаты от "ЕР" проиграли выборы оппонентам. Так, в 9 округе победил коммунист Евгений Смирнов. В 15 и 22 округе победу одержали кандидаты от "Справедливой России" Александр Бычков и Андрей Зеленин. Еще два мандата "СР" получила в 24 и 25 округах.

Переизбрался во второй созыв и депутат от КПРФ Леонид Вайднер.

Еще один мандат получила партия пенсионеров за социальную справедливость. Врач стоматолог-хирург Максим Смагин победил в 1 избирательном округе.