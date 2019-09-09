У вандалов, пытавшихся проникнуть на предприятие Роскосмоса, нашли кое-что "интересное"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскрыл подробности ночного происшествия на объекте предприятия.

По его словам, у вандалов, пытавшихся проникнуть на территорию, нашли кое-что "интересное".

Кроме того, по данным Рогозина, некоторые из них не россияне, передает РИА Новости.

Напомним, 8 июня служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос) задержала группу людей, которые собирались сделать снимки на крыше и внутри режимного объекта, а затем разместить их в Сети.

В дальнейшем было установлено, что в ночь на 8 сентября планировалось проникновение на территорию центра еще одной группы до 50 человек.

В итоге утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны Роскосмоса было произведено задержание сначала двух, а позднее еще 12 человек.