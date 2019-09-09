01 Октября 2020
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Стадион Спартака, Открытие-Арена (Москва) (2017) | Фото: s-bc.ru

Вратарь "Спартака" получил травму на тренировке перед игрой с "Уралом"

Московский "Спартак" лишился своего голкипера перед домашним матчем Российской Премьер-лиги против екатеринбургского "Урала".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, большая группа "красно-белых" сейчас находится в расположении своих сборных, а остальные игроки в воскресенье провели очередную тренировку на базе в Тарасовке. В ходе этого занятия получил повреждение голкипер Александр Селихов: во время упражнений скоростно-силовой направленности он травмировал ахиллово сухожилие.

По предварительной информации медицинского штаба, речь идет о частичном повреждении. Как отметили в клубе, в ближайшее время Селихов пройдет дополнительное обследование, по результатам которого и определится тактика лечения.

Напомним, матч "Спартак" - "Урал" состоится на "Открытие-Арене" в эту субботу, 14 сентября. Уральцы в рамках подготовки к этой игре проводят по две тренировки в день.

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Вратарь "Спартака" получил травму на тренировке перед игрой с "Уралом"

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Теги: Спартак, Урал, травма, вратарь



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