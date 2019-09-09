01 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
пожарная машина (2010) | Фото: Накануне.RU

Из детского сада в Тюмени из-за короткого замыкания эвакуировали 70 человек

Сегодня в Тюмени из здания детского сада эвакуировали детей из-за короткого замыкания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По информации ведомства, сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в детском саду №18 корпус 3 в Тюмени по ул. Пермякова спасателям поступил в 7.45. На месте пожарные были уже в 7.48.

"Было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения на вводе в здание. Из здания детского сада самостоятельно эвакуировались 70 человек. Из них 50 - дети. Пострадавших нет", - уточнили в МЧС.

пожарная машина(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

По информации ведомства, на месте работали 43 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС - 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

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Из детского сада в Тюмени из-за короткого замыкания эвакуировали 70 человек

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Теги: детский сад, МЧС, эвакуация, короткое замыкание



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