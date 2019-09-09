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Хабиб Нурмагомедов (2018) | Фото: championat.com

Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз

30-летний Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз. О грядущем пополнении в семье сына рассказал отец бойца Абдулманап Нурмагомедов. "У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего", - рассказал он в интервью Sports.ru.

В 2015 году практически сразу после свадьбы у Хабиба и его жены родилась дочь, а через два года она снова стали родителями — на свет появился их сын.

Хабиб держит в тайне личную жизнь, даже имена его детей не известны. Лицо супруги бойца тоже в прямом смысле слова покрыто тайной: на свадьбе его скрывало плотное покрывало, а других фотографий женщины в сети нет.

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Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз

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Теги: хабиб нурмагомедов, многодетный отец, беременность и роды



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Развитие сюжета:

Ранее 19.11.2019 15:39 Мск Отец Хабиба Нурмагомедова подумывает стать многоженцем

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