Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз

30-летний Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз. О грядущем пополнении в семье сына рассказал отец бойца Абдулманап Нурмагомедов. "У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего", - рассказал он в интервью Sports.ru.

В 2015 году практически сразу после свадьбы у Хабиба и его жены родилась дочь, а через два года она снова стали родителями — на свет появился их сын.

Хабиб держит в тайне личную жизнь, даже имена его детей не известны. Лицо супруги бойца тоже в прямом смысле слова покрыто тайной: на свадьбе его скрывало плотное покрывало, а других фотографий женщины в сети нет.