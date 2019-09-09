По-соседски. Агломерационный форум "Открытый город", который собрал в Нижневартовске сотни участников, будет "кочевать" по городам Восточной части Югры

В Нижневартовске прошел первый агломерационный медиафорум "Открытый город". Он собрал мэров городов Восточной части округа (были глава Нижневартовска Василий Тихонов, Мегиона – Олег Дейнека, Радужного – Наталья Гулина), других чиновников, а также журналистское сообщество. На полях обсуждали подавление негатива в сети, маркетинг территорий, добрососедство. Также руководители трех городов пообщались с Советом главных редакторов средств массовой информации. Одним из решений стало проводить форум каждый год в новом городе. Перед тем, как разъехаться по домам, участники посмотрели короткометражку о том, как прошла встреча представителей Нижневартовской агломерации – восточной части Югры. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Те из 250 участников, кто не мог добраться на медиафорум самостоятельно, приехали на специальных автобусах на базу отдыха "Радуга" заранее. Перед официальным открытием гости выпили кофе, немного пообщались и "зачекинились" на фоне огромного названия "Открытый город", выложенного из пенопласта.

На открытии инициатор медиафорума, глава Нижневартовска Василий Тихонов, отметил, что участники смогут получить уникальные знания, например, о добрососедстве.

"Благодарю всех организаторов форума. Говорю спасибо всем мэрам и депутатам, журналистам, другим экспертам, которые приехали сюда", - сказал Тихонов.

Секцию "Город", куда Тихонов и его коллеги направились сразу после старта медиафорума, открыл директор центра регионального маркетинга Константин Гаранин. Говоря о маркетинге территории, он рассказал, что "власть и бизнес озаботилась этим в начале 00-ых, а само явление пришло в Россию в конце прошлого века как "брендирование"".

"Город и люди – товар. Мы продаем их компетенции, имидж. Это не про туризм: гораздо больше реальных проблем, чем то, кого сюда возить повеселить. Сложно поменять не города, а людей и их мышление ", - сказал Гаранин.

В пример он привел Турцию: когда россияне говорят, что "не любят эту страну", они подразумевают, что не любят плохое поведение там соотечественников. В 2014-16 гг. Гаранин занимался постолимпийской стратегией Сочи. От "китайцев на горных лыжах" решили отказаться.

"Сегодня важно, какое впечатление вы сформировали о себе вне себя. Нужно управлять открытостью малых городов, чтобы предотвратить миграцию. Целеполагание – ключевой момент маркетинга, при этом он не заменяет, а дополняет социально-экономическую стратегию. Нужно изучать рынок, а не себя Комфортная городская среда для всех разная: для Краснодара – укрытие от солнца, Нижневартовска – укрытие от мороза, Якутск – защита от таяния вечной мерзлоты", - сказал Гаранин.

Он добавил, что "сегодня Якутия – вторая Казань".

"15 лет назад никто не понимал, что такое столица Татарстана, а в середине нулевых она начала "рвать" все, что можно, провозгласив себя третьей столицей. Им было все равно, что проводить, лишь бы мирового уровня. Результат – Казань на слуху после Москвы и Питера. При этом рядом – Башкирия, где был аналогичный потенциал. Но где сейчас Уфа, где в 2015 году провели БРИКС, а где Казань? Сейчас процессы, аналогичные татарстанским, идут в Якутии", - сказал Гарчнин.

Отдельно он остановился на проблеме отъезда молодежи из малых городов. Важно не то, что она уезжает, а то, чтобы она возвращалась. Как, например, делают в Казахстане, где есть специальная трехлетняя программа.

Размышляя в разговоре с Накануне.RU о позиционировании городов, Гаранин отметил, что даже отрицательные события прошлого, которые есть в истории города, могут сыграть ему на руку, главное тут – правильно поставить цель. Одним из примеров стало убийство царской семьи, которое часто вспоминают при обсуждении Екатеринбурга.

"Не думаю, что убийство царской семьи все ассоциируют со столицей Урала. Это вопрос времени. Если вы можете предложить более сильную идею вместо той, что тянет вас назад, это задача антикризисного маркетинга – создать такой продукт, который не только работает сам, но и помогает "притушить" негатив", - сказал Гаранин.

В своей лекции Гаранин привел в пример Казахстан, молодые жители которого, обучаясь где-либо в мире, потом возвращаются. На вопрос Накануне.RU о том, как спроецировать эту идею на моногорода, где молодежи часто "некуда пожить", Гаранин ответил так:

"Мы работали с Сосновым Бором, это бывший закрытый город в Ленинградской области, это город присутствия "Росатома". Когда мы говорили о будущем города, про "где мы хотим быть", они говорили, что хотят стать закрытым городом. Это безопасно, спокойно, хорошо и уютно, а когда "открылись", стало плохо", - сказал Гаринин.

Градообразующее предприятие ухаживает за городом, и для какой-то части жителей может быть стимулом для возвращения то, что в таком городе хорошее образование – можно учить детей. То есть задача властей - сделать для жителей больше плюсов, чем у конкурентов.

"Город может точечно подтягивать образование. Понятно, что должны быть рабочие места. Для жителей маленького городка большой очень тяжел, а дома они ходят пешком. Есть тренд медленной жизни, люди к этому возвращаются: невротизм больших городов настолько велик, что люди не выдерживают, они приезжают туда, где есть все блага цивилизации, но жизнь более спокойна", - сказал Гаранин.

Отметим, заместитель председателя думы ХМАО Наталья Западнова, комментируя Накануне.RU выступление Гаранина, отметила, что "мы не создаем что-то идеальное, а работаем с учетом реалий, поэтому любые новации надо согласовывать с жизнью".

Секция "Город" объединила глав городов, депутатов Нижневартовска и сотрудников администраций городов Восточной зоны Югры, а "Медиа" – глав и сотрудников СМИ этой зоны, работников пресс-служб, блогеров. Для гостей форума выступали также говорившая о добрососедстве доктор политических наук Елена Шомина, глава лаборатории социальных медиа Влад Титов, который говорил о подавлении негатива в соцсетях, а также бизнес-тренер Тимур Асланов, темами выступления которого стали ошибки в коммуникации и личный бренд. Власти Нижневартовска тщательно готовились к мероприятию, пригласили лучших спикеров, рассказал агентству Тихонов. Цель форума – использовать медиаресурсы для общения с населением, чтобы жители знали, что власти делают для них.

Идея создания Нижневартовской агломерации, куда войдут города Восточной зоны округа, витала в воздухе и стала негласной темой всего форума. Василий Тихонов в разговоре с Накануне.RU отметил, что полноценно агломерация заработает через год. Объединение с близлежащими городами – очень важный и интересный для Нижневартовска вопрос.

"Нам делают концепцию пространственного развития Нижневартовской агломерации. Все города, которые входят в нее, участвуют в материалах, которые нам предоставляет институт "Град". Итоговым документом должно стать соглашение между нашими городами. Оно сегодня уже есть между Нижневартовском и Стрежевым о взаимном сотрудничестве. Если мы все будем согласны с концепцией пространственного развития, написанной учеными, мы должны вместе заниматься градостроительной политикой, использовать территории, вкладывать деньги в проекты, которые будут работать на жителей всех городов", - сказал Тихонов.

Пока разрабатывается концепция, уже заключено соглашение о взаимном сотрудничестве с депутатами Радужного.

"Этот процесс идет постоянно. Но для того, чтобы делать какие-то проекты в рамках агломерации, надо изменить законы. Когда все законы будут приняты Госдумой, мы сможем применять этот порядок на практике", - сказал Тихонов.

То есть сначала должно смениться федеральное градостроительное и бюджетное законодательство, потом изменения поддержат на окружном уровне. После этого города Югры смогут, проконсультировавшись с жителями, вскладчину реализовывать какие-то проекты. В будущем предстоит подписать агломерационные документы с другими городами.

"Мы планируем создать НКО, куда попадут муниципалитеты, входящие в агломерационную зону. В уставе будет написано, чем мы займемся. Это должно быть подкреплено решением губернатора. Скорее всего, этот путь мы пройдем за год, тогда можно говорить о проектах. Это путь не новый, но его никто не прошел. Есть НКО из других субъектов, но они созданы больше на бумаге. В первую очередь, с созданием агломерации должны согласиться жители. Когда мы сами увидим, что это полезно, будем что-то делать. Вот есть город Москва. Какую бы там агломерацию не создали, столица будет центром притяжения. Чтобы у нас так не было, мы должны создавать равные возможности в разных городах. Вартовчане смогут ездить в Мегион за одним, в Стрежевой – за другим, а потом возвращаться обратно", - сказал Тихонов.

Об этом же шла речь на встрече главных редакторов СМИ Восточной части округа с руководителями Нижневартовска, Радужного и Мегиона. Участники собрания во время разговора предложили, в частности, расширить Союз журналистов до агломерационного. Это позволит оперативно обсуждать новости всех городов.

Для этого можно создать закрытую группу в одной из соцсетей, где представители СМИ обменивались бы информацией, мнениями и опытом. Участники собрания долго дискутировали о том, должен это быть уже имеющийся ресурс или надо создавать что-то новое, на что надо специально выделять деньги. Решено создать такой чат уже 9 сентября.

Также в Нижневартовске может появиться Дом журналистов, куда смогут приехать представители СМИ, например, из Мегиона или Покачи и поработать. Кроме того, участники совета попросили глав городов обеспечить им доступ в расположенные в администрациях залы видеоконференцсвязи. Это позволит проводить общие планерки и обмениваться информацией.

"Хочу сказать спасибо муниципалитетам, которые согласны объединиться. Задача номер один – создание благоприятных условий для жизни жителей всех городов, входящих в агломерацию. Это задача пространственного развития", - сказал Тихонов.

Также участники предложили проводить медиафорум каждый год в разных городах Восточной части округа. Следующий пройдет в Радужном. Его главе Наталье Гулиной даже пришлось защищать идею от "нападок" своего коллеги из Мегиона Олега Дейнеки: оба города в следующем году отметят юбилеи, первый – 35-летие, второй – 40-летие, и каждый из мэров хотел бы принять форум у себя.

За советом последовал ужин, после чего гости, собравшись у центральной сцены, посмотрели небольшой фильм, который организаторы успели снять за день. Киносеанс под открытым небом завершил форум.