Системная оппозиция получила половину мест в Мосгордуме

Мосизбирком обработал 100% голосов на выборах в Мосгордуму, передает Интерфакс. В 20 округах лидируют кандидаты из списка "Умного голосования". КПРФ станет самой многочисленной фракцией в городском парламенте, она получила 13 мест. "Яблоко" победило в четырех округах, "Справедливая Россия" - в трех. Кандидаты от власти шли самовыдвиженцами.

Лидер московского отделения "Единой России" Андрей Метельский уступил Сергею Севостьянову, кандидату от КПРФ. Перед выборами Фонд борьбы с коррупцией выпустил два ролика о бизнесе Метельского, в котором утверждалось, что он владеет недвижимостью в Австрии и Москве, а также на Рублевском шоссе и в Калининграде.

Валерия Касамара, проректор ВШЭ, которую поддерживала мэрия, проиграла Магомету Яндиеву от "Справедливой России". Касамара заявила, что Яндиева поддерживала мусульманская диаспора.

Среди победивших кандидатов от КПРФ действующие депутаты Николай Зубрилин и Елена Шувалова. Кандидат от КПРФ Вадим Кумин на выборах проиграл, в его округе победила самовыдвиженец Дарья Беседина, которую поддерживало "Умное голосование", она войдет во фракцию "Яблока". От этой партии также избирались Евгений Бунимович, Сергей Митрохин и Максим Круглов.

На выборах 2014 г. победили 28 кандидатов "Единой России", 10 провластных самовыдвиженцев, пять кандидатов КПРФ и по одному от ЛДПР и "Родины".

Явка по электронному голосованию составила 90,8%. Электронные выборы проводились в трех округах Москвы. В них победили кандидаты от власти. Явка на выборы составила 21,77% по данным после обработки 100% протоколов. Она сравнима с прошлой – в 2014 году голосовать пришли 21,04% избирателей.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал выборы "более разноплановыми", а также самыми эмоциональными и конкурентные за последние годы. Об этом сообщается на его официальном сайте. "В результате помимо сильного отряда коммунистов в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", – отметил Собянин.