В Краснодаре скончался ребенок, на которого упало дерево в детском саду

Ребенок из ясельной группы детского сада в Краснодаре, на которого упало дерево, скончался.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, организована доследственная проверка.

Трагедия произошла 9 сентября около 10 часов во время утренней прогулки на территории детсада №48.

Пострадали двое детей ясельной группы и воспитатель. Позже один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался.

В апреле в Свердловской области в детском саду девочке дверью отрубило фалангу пальца на левой руке.

С детского сада по суду взыскано 100 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда. По данному факту возбуждено уголовное дело.