01 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
Пограничник с собакой (2018) | Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

"Нужно покормить собаку". В Зауралье преступники создали хитрую схему перемещения мигрантов через госграницу

В Курганской области осудили 57-летнего жителя Целинного района, который помогал нелегальным мигрантам незаконно перебираться через госграницу.

Он вступил в сговор с жителем Казахстана, они переправляли мигрантов на лодке через реку Тобол, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Зауралец после перемещения по реке садил мигрантов в свою машину, вез их в соседнее село - уже оттуда иностранцы сами ехали в Курган.

"Для конспирации в ходе телефонных разговоров сообщники использовали условные фразы: организацию процесса переправы через границу называли "вместе покушать", мигрантов - собакой, которую время от времени нужно было покормить", - отметили в ведомстве.

После очередной отправки зауральца и мигранта задержали прямо в доме сельчанина. Мигранта осудили на 8 месяцев тюрьмы, после чего его отправят на родину. Житель Целинного района получил 1,5 года в исправительной колонии. А жителя Казахстана сейчас активно ищут - он объявлен в розыск.

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"Нужно покормить собаку". В Зауралье преступники создали хитрую схему перемещения мигрантов через госграницу

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Теги: мигранты, Целинный район, суд, ФСБ, госграница



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