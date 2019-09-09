"Нужно покормить собаку". В Зауралье преступники создали хитрую схему перемещения мигрантов через госграницу

В Курганской области осудили 57-летнего жителя Целинного района, который помогал нелегальным мигрантам незаконно перебираться через госграницу.

Он вступил в сговор с жителем Казахстана, они переправляли мигрантов на лодке через реку Тобол, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Зауралец после перемещения по реке садил мигрантов в свою машину, вез их в соседнее село - уже оттуда иностранцы сами ехали в Курган.

"Для конспирации в ходе телефонных разговоров сообщники использовали условные фразы: организацию процесса переправы через границу называли "вместе покушать", мигрантов - собакой, которую время от времени нужно было покормить", - отметили в ведомстве.

После очередной отправки зауральца и мигранта задержали прямо в доме сельчанина. Мигранта осудили на 8 месяцев тюрьмы, после чего его отправят на родину. Житель Целинного района получил 1,5 года в исправительной колонии. А жителя Казахстана сейчас активно ищут - он объявлен в розыск.