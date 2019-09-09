01 Октября 2020
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Сергей Шойгу, экскурсия по Константиновской батарее (2018) | Фото: rgo.ru

Минобороны РФ готово к полноформатному сотрудничеству с Францией – Шойгу

Министерство обороны России выразило готовность к возвращению к полноформатному сотрудничеству с военным ведомством Франции, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своей французской коллегой Флоранс Парли.

"Мы 3 сентября провели с вами обстоятельный разговор, обсудили массу тем, которые касаются наших общих интересов, касаются вопросов безопасности в Европе. Обменялись мнениями по основным вопросам сегодняшней нашей встречи", - сказал Шойгу.

"Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги", - добавил министр обороны РФ.

Он напомнил, что возобновить контакты двух военных ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне. "Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды", - отметил глава российского военного ведомства.

По его словам, недавние переговоры начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран также подтверждают этот обоюдный настрой.

В свою очередь Парли сообщила, что впервые приехала в Москву. "И я понимаю, какой это важный момент в отношениях между Францией и Россией. Потому что мы должны, как я считаю, продвигаться по пути диалога", - сказала она.

Парли также поблагодарила за внимательное изучение предложений, которые представила французская сторона. "И, как и вы, я надеюсь, что по итогам этой встречи мы сможем выработать определенные направления, над которыми сможем продолжить работу в ближайшие недели и месяцы", - подчеркнула министр обороны Франции.

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Минобороны РФ готово к полноформатному сотрудничеству с Францией – Шойгу

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Теги: сергей шойгу, минобороны, сотрудничество, франция, флоранс парли



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