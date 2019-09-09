Результаты выборов в совет Курчатовского района Челябинска: 20 "единороссов", четыре самовыдвиженца и "эсер"

На выборах в райсовет Курчатовского района Челябинска победили четыре самовыдвиженца и "эсер", передает корреспондент Накануне.RU.

"Единая Россия" получила 20 мандатов. Из них 13 депутатов переизбрались в новый созыв.

Кандидат от "СР" Дмитрий Григорчик победил в 23 избирательном округе. Он набрал более 2 тыс. голосов избирателей. Результат кандидата от ЕР – 812 голосов.

Самовыдвиженцы победили в четырех округах. Так, в 1 округе снялась с выборов действующий депутат от ЕР Ирина Васильева. В результате больше всего голосов набрал самовыдвиженец коммерческий директор ООО Торгово-Строительная компания "ПромСтрой" Антон Вилков.

В 15 округе победу одержал действующий депутат Александр Гончаров, который шел самовыдвиженцем.

В 22 округе действующий депутат Дмитрий Довженко проиграл с разницей в 41 голос директору ООО УК "Домоуправ" Артему Клименко. В 24 округе, где не допустили до выборов кандидата от "ЕР" Александра Богрянцева, победил директор ООО "Метафора" Егор Кирьяков.