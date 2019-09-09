01 Октября 2020
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Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев поздравил Шумкова, Текслера и Паслера с победой на выборах

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил своих коллег, по итогам Единого дня голосования победивших на губернаторских выборах.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, он отметил профессиональные качества и управленческие таланты победителей предвыборной гонки. Обращаясь к Алексею Текслеру, набравшему наибольшее число голосов избирателей в Челябинской области, Куйвашев подчеркнул, что Средний и Южный Урал - это не только добрые соседи, но и давние надежные партнеры.

Алексей Текслер, выборы, голосование(2019)|Фото: Накануне.RU

"Рассчитываю, что вместе сможем добиться успехов в реализации ряда глобальных проектов, в том числе в строительстве Уральской высокоскоростной магистрали "Екатеринбург - Челябинск" и создании межрегионального научно-образовательного центра", - говорится в телеграмме в адрес Текслера.

Обращаясь к лидеру голосования в Курганской области Вадиму Шумкову, Евгений Куйвашев выразил надежду на дальнейшее продуктивное партнерство двух регионов: как и в случае с Челябинской областью, в рамках работы по созданию уральского межрегионального научно-образовательного центра.

Вадим Шумков, голосование(2019)|Фото:Накануне.RU

А в телеграмме, адресованной Денису Паслеру, одержавшему победу в Оренбургской области, свердловский губернатор также выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между регионами.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поставил задачи победителям выборов в Свердловской области.

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Куйвашев поздравил Шумкова, Текслера и Паслера с победой на выборах

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Теги: Куйвашев, Текслер, Шумков, Паслер



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