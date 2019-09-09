В Магнитогорске четверых мужчин будут судить за убийство, похищение человека и кражу

В Челябинской области в суд передано уголовное дело в отношении четверых мужчин, которые обвиняются в организации убийства, похищении человека и краже.

В 2012 году один мужчина вместе с одним из обвиняемых создали фирму, однако дела между партнерами шли нехорошо - возникали споры, противоречия из-за раздела прибыли.

Один из совладельцев бизнеса не хотел делить прибыль и попросил своего знакомого за 850 тыс. руб. убить партнера, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Последний обратился за помощью к двум своим приятелям. Они сняли с чужой машины госномера, повесили их на свой и ждали потерпевшего возле дома на проспекте Ленина в Магнитогорске. 24 мая прошлого года они убили мужчину в подъезде.