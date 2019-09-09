Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

На борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, скончался мужчина. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, у пожилого пассажира самолета, летевшего из Владивостока в Москву и севшего в Нижнем Новгороде, случился сердечный приступ. Медицинская помощь была организована своевременно, однако медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть пассажира", - отметила собеседница агентства.