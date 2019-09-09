Роспотребназор не нашел нарушений со стороны "Победы" в инциденте с "умоляющей пассажиркой"

Роспотребнадзор провел проверку авиакомпании "Победа" и не обнаружил нарушений в части информирования пассажиров о разрешенном к провозу объеме багажа. Для этого, как сообщает telegram-канал Baza, ведомство провело контрольную закупку билета на сайте перевозчика. Также выяснилось, что компания UTG, обслуживающая пассажиров "Победы" при регистрации во Внуково, тоже ничего не нарушила – исполняла регламент, установленный перевозчиком. Другими словами, пассажирка Валентина Л., попавшая в видео других пассажиров с истерикой и слезами, сама виновата в опоздании на рейс.

Принципиальные сотрудницы авиакомпании "Победа" устроили настоящую пытку одной из своих пассажирок. Она должна была вылететь в Чебоксары на похороны кого-то из родственников. pic.twitter.com/4RrsOKzJSN — baza (@bazabazon) 22 августа 2019 г.

Напомним, в конце августа в СМИ и соцсетях появилось видео, снятое у гейта аэропорта Внуково через несколько минут после закрытия рейса на Чебоксары авиакомпании "Победа". Пассажирка заходится в истерике и с готовностью выбрасывает кладь, которая не поместилась в калибратор, умоляет сотрудниц регистрации пустить ее на рейс. Авиакомпания позже объяснила, что во время регистрации пассажирка не соглашалась с правилами провоза ручной клади. Дело вызвало общественный резонанс, Роспотребнадзор начал проверку, а некоторые пользователи, например, православный священник из Екатеринбурга, неласково отзывались о "Победе". В компании назвали ситуацию "потребительским терроризмом".