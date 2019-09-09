01 Октября 2020
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Общество В России Москва
аэропорт регистрация багаж пассажир (2009) | Фото: Накануне.ru

Роспотребназор не нашел нарушений со стороны "Победы" в инциденте с "умоляющей пассажиркой"

Роспотребнадзор провел проверку авиакомпании "Победа" и не обнаружил нарушений в части информирования пассажиров о разрешенном к провозу объеме багажа. Для этого, как сообщает telegram-канал Baza, ведомство провело контрольную закупку билета на сайте перевозчика. Также выяснилось, что компания UTG, обслуживающая пассажиров "Победы" при регистрации во Внуково, тоже ничего не нарушила – исполняла регламент, установленный перевозчиком. Другими словами, пассажирка Валентина Л., попавшая в видео других пассажиров с истерикой и слезами, сама виновата в опоздании на рейс.

Напомним, в конце августа в СМИ и соцсетях появилось видео, снятое у гейта аэропорта Внуково через несколько минут после закрытия рейса на Чебоксары авиакомпании "Победа". Пассажирка заходится в истерике и с готовностью выбрасывает кладь, которая не поместилась в калибратор, умоляет сотрудниц регистрации пустить ее на рейс. Авиакомпания позже объяснила, что во время регистрации пассажирка не соглашалась с правилами провоза ручной клади. Дело вызвало общественный резонанс, Роспотребнадзор начал проверку, а некоторые пользователи, например, православный священник из Екатеринбурга, неласково отзывались о "Победе". В компании назвали ситуацию "потребительским терроризмом".

 

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Роспотребназор не нашел нарушений со стороны "Победы" в инциденте с "умоляющей пассажиркой"

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Теги: победа, умоляющая пассажирка, опоздание на рейс, роспотребнадзор, проверка



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