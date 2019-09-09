"Тюменская матрешка" перекрасилась. Выборы показали смену политических предпочтений уральского севера

Региональные думы Тюменской области, Ямала и Югры после единого дня голосования пополнились новыми депутатами. Результаты нельзя назвать неожиданными: три вакантных места достались представителям "Единой России". Выражаясь словам главы генсовета "ЕР", "жахнула всех" партия и на муниципальном уровне, правда, не без скандалов, - оппозиция уже добивается пересчета. В ситуации, когда победитель известен, борьба разворачивается за два других места в "тройке". В большой Тюменской области победителем из нее вышли коммунисты.

Новым депутатом думы Югры стал председатель профкома ППО ТПП "Когалымнефтегаз" Андрей Ковальский, за которого проголосовали 47,71% пришедших на участки избирателей. В заксобрание Ямала прошел заведующий перинатальным центром СОКБ Алексей Денисов (49,3%), в думу Тюменской области - гендиректор компании "Мостострой-11" Николай Руссу (45,06% голосов). Голосование проходило в одномандатных округах, где для оппозиции считается "победным" второе место. И на этот раз оно досталось коммунистам.

В Югре второе место у кандидата от КПРФ, помощника депутата Госдумы Жалауддина Абдуразакова (18,06%). На Ямале 16,37% голосов избиратели отдали за Людмилу Журавлеву. Неожиданно высоким оказался процент у лидера "диванных войск" Анатолия Княжева. Он участвовал в довыборах в тюменскую областную думу от КПРФ и набрал 26,69% голосов. Кандидаты от других парламентских партий серьезно отставали, примечательно, что во время последней кампании ситуация была обратной. Выборы депутатов шестого созыва на Ямале прошли в 2015 г. Кампания, напомним, была отмечена триумфом либерал-демократов: по единому округу ЛДПР получила 11,8% голосов, а КПРФ лишь 5,3%. Год спустя ЛДПР стала второй и на выборах депутатов юга составного субъекта, В Югре за либерал-демократов проголосовали 25%.

Успех коммунистов в регионах объясняется как агрессивным пиаром федерального руководства партии, так и работой конкретных кандидатов. Так, второе место "диванного полковника" Княжева на юге - во многом итог его личной работы.

"Сработало несколько факторов одновременно. Его личный электорат, который он нарабатывал сам. Слабая мобилизация явки на выборах оппонентами, чем больше была бы явка, тем меньше был бы процент у Княжева. Коммунисты сумели мобилизовать свой актива, а сторонники ЛДПР не пришли. В Тюменской области у ЛДПР провал, разница в несколько голосов с Карпиковым, который начинал с нуля против действующего депутата - это сенсация", - рассказал Накануне.RU политолог Аркадий Либерман.

ЛДПР и "Справедливая Россия" действительно делят "бронзу": за Мурата Тулебаева отдали голоса 12,73% избирателей, за Максима Карпикова - 12,67%. Очки либерал-демократы теряют из-за перестановок в руководстве отделения, уверены наблюдатели. Переход бывшего куратора регионального отделения Владимира Сысоева на работу в правительство лишили партию хорошего координатора. Итог - невнятная компания не только в Тюменской области, но и во всей"матрешке" в целом.

Аномально низкой явка на довыборах выглядит только в Тюменской области. В ХМАО на участки пришли 26,71% избирателей, на Ямале - 49,3%, а в Тюменской области - 12,18% избирателей. На сегодняшней пресс-конференции глава избиркома Тюменской области Игорь Халин отметил, что тенденция по явке "не самая хорошая" и над этим надо работать. Однако победить желание садоводов выкопать картошку в последние теплые дни будет невозможно, уверен член избирательной комиссии региона Александр Лобов.

"Сам присутствовал на подсчете голосов в одной из УИК, там явка по довыборам в облдуму составила всего 8,42%. Две урны были практически пустые, бюллетени едва прикрыли дно. Сейчас теплые дни, дачный период, поэтому явка очень низкая. Самые организованные избиратели у нас - те, кто голосует за представителей партии власти, поэтому как мне кажется, везде были избраны кандидаты от "Единой России". Для чего-то был сделан перенос единого дня голосования с марта, когда он был удобен нашим избирателям, но выборы президента провели в марте. Для чего - для высокой явки на участки. В самом решении о переносе заложена цель снижения явки и областной избирком с этим ничего не сможет сделать", - рассказал Накануне.RU Лобов.

Наблюдатели делают важную оговорку: довыборы не показательны не по явке, не по процентам кандидатов. И все же тенденция смены политических предпочтений жителей "матрешки" явно прослеживается. Компартия рассчитывает добиться пересчета голосов по выборам депутатам Ноябрьска и Салехарда, коммунисты заявили о масштабных фальсификациях. Пока же в ЯНАО "Единая Россия" получила 67 мандатов из 73, в Югре 25 из 29, в Тюменской области из 191 депутатского мандата разных уровней "партия большинства" получила 162.