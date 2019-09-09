01 Октября 2020
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выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото:

"Тюменская матрешка" перекрасилась. Выборы показали смену политических предпочтений уральского севера

Региональные думы Тюменской области, Ямала и Югры после единого дня голосования пополнились новыми депутатами. Результаты нельзя назвать неожиданными: три вакантных места достались представителям "Единой России". Выражаясь словам главы генсовета "ЕР", "жахнула всех" партия и на муниципальном уровне, правда, не без скандалов, - оппозиция уже добивается пересчета. В ситуации, когда победитель известен, борьба разворачивается за два других места в "тройке". В большой Тюменской области победителем из нее вышли коммунисты.
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Новым депутатом думы Югры стал председатель профкома ППО ТПП "Когалымнефтегаз" Андрей Ковальский, за которого проголосовали 47,71% пришедших на участки избирателей. В заксобрание Ямала прошел заведующий перинатальным центром СОКБ Алексей Денисов (49,3%), в думу Тюменской области - гендиректор компании "Мостострой-11" Николай Руссу (45,06% голосов). Голосование проходило в одномандатных округах, где для оппозиции считается "победным" второе место. И на этот раз оно досталось коммунистам.

В Югре второе место у кандидата от КПРФ, помощника депутата Госдумы Жалауддина Абдуразакова (18,06%). На Ямале 16,37% голосов избиратели отдали за Людмилу Журавлеву. Неожиданно высоким оказался процент у лидера "диванных войск" Анатолия Княжева. Он участвовал в довыборах в тюменскую областную думу от КПРФ и набрал 26,69% голосов. Кандидаты от других парламентских партий серьезно отставали, примечательно, что во время последней кампании ситуация была обратной. Выборы депутатов шестого созыва на Ямале прошли в 2015 г. Кампания, напомним, была отмечена триумфом либерал-демократов: по единому округу ЛДПР получила 11,8% голосов, а КПРФ лишь 5,3%. Год спустя ЛДПР стала второй и на выборах депутатов юга составного субъекта, В Югре за либерал-демократов проголосовали 25%.

Успех коммунистов в регионах объясняется как агрессивным пиаром федерального руководства партии, так и работой конкретных кандидатов. Так, второе место "диванного полковника" Княжева на юге - во многом итог его личной работы.

Анатолий Княжев(2019)|Фото: vk.com/Толя Княжев

"Сработало несколько факторов одновременно. Его личный электорат, который он нарабатывал сам. Слабая мобилизация явки на выборах оппонентами, чем больше была бы явка, тем меньше был бы процент у Княжева. Коммунисты сумели мобилизовать свой актива, а сторонники ЛДПР не пришли. В Тюменской области у ЛДПР провал, разница в несколько голосов с Карпиковым, который начинал с нуля против действующего депутата - это сенсация", - рассказал Накануне.RU политолог Аркадий Либерман.

ЛДПР и "Справедливая Россия" действительно делят "бронзу": за Мурата Тулебаева отдали голоса 12,73% избирателей, за Максима Карпикова - 12,67%. Очки либерал-демократы теряют из-за перестановок в руководстве отделения, уверены наблюдатели. Переход бывшего куратора регионального отделения Владимира Сысоева на работу в правительство лишили партию хорошего координатора. Итог - невнятная компания не только в Тюменской области, но и во всей"матрешке" в целом.

Аномально низкой явка на довыборах выглядит только в Тюменской области. В ХМАО на участки пришли 26,71% избирателей, на Ямале - 49,3%, а в Тюменской области - 12,18% избирателей. На сегодняшней пресс-конференции глава избиркома Тюменской области Игорь Халин отметил, что тенденция по явке "не самая хорошая" и над этим надо работать. Однако победить желание садоводов выкопать картошку в последние теплые дни будет невозможно, уверен член избирательной комиссии региона Александр Лобов.

"Сам присутствовал на подсчете голосов в одной из УИК, там явка по довыборам в облдуму составила всего 8,42%. Две урны были практически пустые, бюллетени едва прикрыли дно. Сейчас теплые дни, дачный период, поэтому явка очень низкая. Самые организованные избиратели у нас - те, кто голосует за представителей партии власти, поэтому как мне кажется, везде были избраны кандидаты от "Единой России". Для чего-то был сделан перенос единого дня голосования с марта, когда он был удобен нашим избирателям, но выборы президента провели в марте. Для чего - для высокой явки на участки. В самом решении о переносе заложена цель снижения явки и областной избирком с этим ничего не сможет сделать", - рассказал Накануне.RU Лобов.

выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов(2019)|Фото:

Наблюдатели делают важную оговорку: довыборы не показательны не по явке, не по процентам кандидатов. И все же тенденция смены политических предпочтений жителей "матрешки" явно прослеживается. Компартия рассчитывает добиться пересчета голосов по выборам депутатам Ноябрьска и Салехарда, коммунисты заявили о масштабных фальсификациях. Пока же в ЯНАО "Единая Россия" получила 67 мандатов из 73, в Югре 25 из 29, в Тюменской области из 191 депутатского мандата разных уровней "партия большинства" получила 162.

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"Тюменская матрешка" перекрасилась. Выборы показали смену политических предпочтений уральского севера

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Теги: красный пояс, довыборы, Тюменская областная дума, заксобрание ЯНАО



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