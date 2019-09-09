01 Октября 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2004) | Фото

В Грозном 18-летний юноша обстрелял полицейских

В Грозном молодой человек напал на полицейских и был убит ответным огнем. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе республиканского полицейского главка.

ЧП произошло в 8:30 местного времени на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного. Мужчину остановили по поступившей ориентировке. Он был за рулем легкового автомобиля. Сейчас известны его данные – это 18-летний уроженец Надтеречного района Усман А.

"Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего Усман А. получил ранения, от которых скончался. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе.

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В Грозном 18-летний юноша обстрелял полицейских

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Теги: грозный, чечня, ответный огонь, нападение



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