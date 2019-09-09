В Челябинске сотрудники станции скорой помощи готовы объявить итальянскую забастовку

В Челябинске сотрудники станции скорой помощи готовы объявить итальянскую забастовку.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в апреле медработники пожаловались на сокращение дополнительных оплачиваемых отпусков и изменившуюся систему оплаты труда – подняли оклад, но убрали надбавки. Тогда с сотрудниками станции скорой помощи лично встретился и.о. министра здравоохранения области Сергей Приколотин, который гарантировал медикам защиту со стороны власти.

Однако, по словам медиков, оклады выросли в два раза и в два раза сократились доплаты за работу в ночную смену. В результате зарплата уменьшилась или осталась прежней.

"Многие, в том числе я, и так работают минимум на 1,5 ставки. Это сутки плюс два выходных или 200-240 часов в месяц. При норме 150 часов. Вместо того, чтобы поспать и потом выйти в адекватном состоянии оказывать медпомощь, приходится брать подработки в частных скорых или службе перевозки пациентов", — рассказал на радио "Комсомольская правда" фельдшер.

По словам медиков, руководство им прямо говорит, что, если их что-то не устраивает, их никто не держит. Так, в сентябре на собрании заместитель главврача станции скорой помощи Виктор Пястолов посоветовал сотрудникам идти работать в "Магнит".

"На собрании с нашим руководством, Пястолов В. В. сказал: "Что-то не нравится?! Идите работать в Магнит, кассирами!" Вот такое отношение к кадрам... И еще, ищите позитив в своей работе...!", - сообщили анонимно медики в группе "Подслушано Скорая помощь Челябинска".