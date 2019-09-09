В ЦИК назвали окончательную среднюю явку на выборах 8 сентября

Окончательная средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что в единый день голосования в 2018 году явка на таких же выборах составила 37,6%, передает РИА Новости.

8 сентября прошли выборные кампании разного уровня - от избрания губернаторов в 16 субъектах до депутатов законодательных органов и дополнительных выборов депутатов Государственной думы (в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае).

Регионы показывают высокую явку, а столицы, напротив, низкую. Это не показатель разобщенности, считают эксперты, это явления одного порядка, тут стоит учитывать электоральную культуру в разных частях страны. Если смотреть на выборы пятилетней давности, то регионы, которые обычно показывали малую явку, сейчас стали аномально активными, и если наблюдается такая тенденция, то это значит, что люди на выборы пошли и хотят высказать власти свои претензии и пожелания, считает политолог Максим Жаров.