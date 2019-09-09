Bloomberg рассказал о нарушениях подрядчиком Apple трудового законодательства КНР

Компанию Apple и её подрядчика Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства КНР. Bloomberg со ссылкой на исследование неправительственной организации China Labor Watch сообщает о том, что в августе этого года более половины работников завода Foxconn в Чжэнчжоу трудились по временным договорам. По законам КНР число временных работников не должно превышать 10% от общего количества занятых на предприятии.

Многие из работников Foxconn – школьники, и с началом учебного года число временных работников на данном заводе сократилось до 30%, но всё ещё остаётся гораздо больше разрешённого. Все они трудятся по договорам со сторонними фирмами, не имеют права на оплачиваемый отпуск и социальных гарантий.

Продукция Apple стала одной из пешек в ходе торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Однако стоит отметить, что реакция китайских властей на данные нарушения пока неизвестна. Кроме того, под вопросом речь идёт о заводе в Чжэнчжоу, а не о головном предприятии Foxconn в Шэньчжэне. Поэтому о вытеснении подрядчика Apple из Китая говорить пока рано.