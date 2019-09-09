Bloomberg рассказал о нарушениях подрядчиком Apple трудового законодательства КНР

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
(2018) | Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Bloomberg рассказал о нарушениях подрядчиком Apple трудового законодательства КНР

Компанию Apple и её подрядчика Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства КНР. Bloomberg со ссылкой на исследование неправительственной организации China Labor Watch сообщает о том, что в августе этого года более половины работников завода Foxconn в Чжэнчжоу трудились по временным договорам. По законам КНР число временных работников не должно превышать 10% от общего количества занятых на предприятии.

Многие из работников Foxconn – школьники, и с началом учебного года число временных работников на данном заводе сократилось до 30%, но всё ещё остаётся гораздо больше разрешённого. Все они трудятся по договорам со сторонними фирмами, не имеют права на оплачиваемый отпуск и социальных гарантий.

Продукция Apple стала одной из пешек в ходе торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Однако стоит отметить, что реакция китайских властей на данные нарушения пока неизвестна. Кроме того, под вопросом речь идёт о заводе в Чжэнчжоу, а не о головном предприятии Foxconn в Шэньчжэне. Поэтому о вытеснении подрядчика Apple из Китая говорить пока рано.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Bloomberg рассказал о нарушениях подрядчиком Apple трудового законодательства КНР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, Apple, Foxconn



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети