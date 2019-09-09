Татьяну Навку раскритиковали в сети за лепку пельменей

44-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографией с кухни: звезда запечатлена за лепкой домашних пельменей.

В подписи к фото жена пресс-секретаря российского президента пишет: "Что второе после борща вам приходит в голову из домашней кухни?! Правильно!!! Самые лучшие самолепные домашние пельмешки!!! Помните, как в детстве всей семьёй лепили их?! Как же важно передавать традиции и кулинарные секреты от матери к дочери! На мой взгляд, это одна из важных семейных и женских составляющих объединения разных поколений!".

В комментариях, правда, не все умиляются почитанию традиций в семье у фигуристки. Многие не верят, что Татьяна сама лепит пельмени – предполагают, что это все труды личных поваров/домоработниц. Но самую агрессивную реакцию вызвал тот факт, что Навка готовит с распущенными волосами, мол, никому не приятно будет найти в своем пельмене длинный волос: "вообще то когда готовишь, волосы надо убирать, а то они у вас прямо на пельменях лежат!", "Ну да, рукавами и волосами в пельмени!!! Приятного аппетита".