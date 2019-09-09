01 Октября 2020
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Общество В России Москва
Татьяна Навка (2019) | Фото:instagram.com/tatiana_navka

Татьяну Навку раскритиковали в сети за лепку пельменей

44-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографией с кухни: звезда запечатлена за лепкой домашних пельменей.

В подписи к фото жена пресс-секретаря российского президента пишет: "Что второе после борща вам приходит в голову из домашней кухни?! Правильно!!! Самые лучшие самолепные домашние пельмешки!!! Помните, как в детстве всей семьёй лепили их?! Как же важно передавать традиции и кулинарные секреты от матери к дочери! На мой взгляд, это одна из важных семейных и женских составляющих объединения разных поколений!".

Ð¢Ð°Ñ‚ÑŒÑÐ½Ð° ÐÐ°Ð²ÐºÐ°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/tatiana_navka

В комментариях, правда, не все умиляются почитанию традиций в семье у фигуристки. Многие не верят, что Татьяна сама лепит пельмени – предполагают, что это все труды личных поваров/домоработниц. Но самую агрессивную реакцию вызвал тот факт, что Навка готовит с распущенными волосами, мол, никому не приятно будет найти в своем пельмене длинный волос: "вообще то когда готовишь, волосы надо убирать, а то они у вас прямо на пельменях лежат!", "Ну да, рукавами и волосами в пельмени!!! Приятного аппетита".

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Татьяну Навку раскритиковали в сети за лепку пельменей

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Теги: татьяна навка, лепка пельменей, домашние пельмени



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