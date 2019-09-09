01 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев на встрече с лидерами голосования (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Есть запрос на обратную связь с властью": Куйвашев поставил задачи победителям выборов в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев нацелил лидеров голосования на выборах, прошедших в Свердловской области, на конструктивную работу с исполнительной властью во благо жителей региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Встреча Куйвашева с кандидатами в депутаты Госдумы, Заксобрания и местных дум, набравшими наибольшее количество голосов избирателей, прошла сегодня, 9 сентября. Губернатор отметил, что официальные итоги выборов еще не опубликованы, но предварительные известны, и можно уже поздравлять победителей.

Евгений Куйвашев на встрече с лидерами голосования(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Антон Шипулин на встрече с лидерами голосования(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По его словам, избранным депутатам предстоит сразу начать большую работу по реализации национальных проектов, областных и муниципальных программ, а также по решению насущных вопросов.

"На что особо хочу обратить внимание - сегодня отчетливо виден запрос горожан на обратную связь с властью. Хочу призвать вас, особенно местных депутатов, активно участвовать в решении не политических, а хозяйственных вопросов", - поставил задачу Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев на встрече с лидерами голосования(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сергей Бидонько, Антон Шипулин(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По его словам, победителям сейчас предстоит активно включиться в бюджетный процесс, а также работать в формате "депутатской вертикали" для объединения усилий депутатов всех уровней. Кроме того, губернатор нацелил их на включение в процесс подготовки к Универсиаде-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

Напомним, по данным областного избиркома, победу на довыборах в Госдуму одержал Антон Шипулин, на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области - Владимир Смирнов.

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Теги: Куйвашев, выборы, победители



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