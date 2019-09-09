01 Октября 2020
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Мисс Екатеринбург-2017 конкурс красоты (2017) | Фото: екатеринбург.рф

Екатеринбург попал в топ-5 городов России с самыми красивыми жительницами

Столица Урала попала в топ-5 городов России с самыми красивыми женщинами. Соответствующую статистку к 9 сентября – Международному дню красоты – собрал в результате опроса туристический портал ТурСтат.

В первую десятку городов России с самыми красивыми женщинами вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа.

За Москву как город России с самыми красивыми женщинами отдали 23% голосов, за Санкт-Петербург - 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону - по 6%, за Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару - по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу - по 4%, за Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород - по 3%, за Иркутск и Пермь - по 3%, за Севастополь и Ялту - по 2% голосов.

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Екатеринбург попал в топ-5 городов России с самыми красивыми жительницами

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Теги: екатеринбург, красавицы, красота, рейтинг



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