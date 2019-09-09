01 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

На Камчатке женщину подозревают в том, что она утопила двух своих детей в бухте

В отношении жительницы ЗАТО Вилючинск возбуждено уголовное дело по факту убийства собственных детей.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Камчатскому краю,9 сентября 27-летняя женщина пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму - пять лет.

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемой.

В начале сентября в Татарстане была задержана продавщица одного из магазинчиков в селе Черемшан, ее подозревают в покушении на убийство собственного ребенка.

Ранее в Башкирии суд арестовал мать годовалого ребенка, тело которого было найдено закопанным на придомовом участке.

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На Камчатке женщину подозревают в том, что она утопила двух своих детей в бухте

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Теги: вилючинск, мать, дети



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