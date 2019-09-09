"Ласточку" из Перми в Екатеринбург планируют запустить до конца года

"Ласточку" по маршруту Пермь - Екатеринбург могут запустить до конца года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе минтранса Прикамья.

"По информации Свердловской железной дороги, маршрут планируется открыть до конца 2019 года. Сейчас идет согласование графика движения", - сообщили в минтрансе.

Напомним, министр транспорта Свердловской области Василий Старков сообщил, что "Ласточка" из Перми в Екатеринбург будет ходить пять раз в неделю.

Ранее о планах запустить "Ласточку" говорил министр транспорта Прикамья Николай Уханов. По его словам, время пути скорого поезда составит около пяти часов. Несколько вагонов будут оборудованы по бизнес стандарту.

Министр транспорта полагает, что "Ласточка" станет конкурентом межрегиональным автобусным маршрутам. Отметим, что скоростной поезд "Парма", ходивший ранее по этому маршруту, был закрыт в 2016 г. из-за убыточности.