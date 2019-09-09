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Спорт В России
болельщики сборной Швеции (2018) | Фото: Накануне.RU

Министерство финансов одобрило законопроект о продаже пива на футбольных матчах

В Министерстве финансов РФ согласились с законопроектом депутатов Госдумы о продаже пива на футбольных матчах.

Авторами документа стали представители ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев: проект предполагает продажу пивных напитков на стадионах при заключении договоров между организаторами соревнований и заведениями общепита. В нем говорится исключительно о футбольных играх.

Часть выручки от продажи пойдет на развитие профессионального и детского спорта. При этом на детских и подростковых матчах пиво продавать не будут.

Газпром Арена(2019)|Фото: Накануне.RU

По мнению Минфина, спортивные мероприятия в России показали, что реализация алкоголя на стадионах не снижает безопасность зрителей при соблюдении необходимых мер. В ведомстве также указали и на другие положительные моменты: развитие рынка потребительских услуг и рост инвестиционной привлекательности спортивных событий.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Известия", положительный отзыв на документ Минфин уже направил в Правительство. Позиция кабинета министров пока не известна.

Напомним, ранее в Российском футбольном союзе заявляли, что не видят никакой проблемы в продаже пива и рекламе его на стадионах.

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Министерство финансов одобрило законопроект о продаже пива на футбольных матчах

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Теги: пиво, матчи, стадионы, футбол



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Ранее 05.12.2019 14:36 Мск Спорткомитет Госдумы единогласно поддержал законопроект о продаже пива на футбольных стадионах
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