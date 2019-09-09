Министерство финансов одобрило законопроект о продаже пива на футбольных матчах

В Министерстве финансов РФ согласились с законопроектом депутатов Госдумы о продаже пива на футбольных матчах.

Авторами документа стали представители ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев: проект предполагает продажу пивных напитков на стадионах при заключении договоров между организаторами соревнований и заведениями общепита. В нем говорится исключительно о футбольных играх.

Часть выручки от продажи пойдет на развитие профессионального и детского спорта. При этом на детских и подростковых матчах пиво продавать не будут.

По мнению Минфина, спортивные мероприятия в России показали, что реализация алкоголя на стадионах не снижает безопасность зрителей при соблюдении необходимых мер. В ведомстве также указали и на другие положительные моменты: развитие рынка потребительских услуг и рост инвестиционной привлекательности спортивных событий.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Известия", положительный отзыв на документ Минфин уже направил в Правительство. Позиция кабинета министров пока не известна.

Напомним, ранее в Российском футбольном союзе заявляли, что не видят никакой проблемы в продаже пива и рекламе его на стадионах.