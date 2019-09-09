Немецкий детектив предложил Малайзии обсудить передачу данных по MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов обсудить с Малайзией передачу данных по делу сбитого над Донбассом Boeing-777-200.

Заявление последовало после слов малазийского премьера, который захотел послушать доказательства детектива.

Ранее, напомним, премьер-министр этой страны усомнился в наличии достаточных оснований для обвинения России.

Как уточнил Реш, он сможет передать собранные сведения после того, как правительство Малайзии через посольство или уполномоченного адвоката обратиться к ним лично.

Если соглашение будет достигнуто, эти представители затем смогут проинформировать Куала-Лумпур о планах. При этом будет необходимо выполнить ряд условий, в том числе представить информацию в присутствии международных СМИ, передает РИА Новости.

Напомним, Реш, проводивший расследование катастрофы рейса MH17 по частному заказу, требует принять собранные им материалы, улики и доказательства. Он уже обращался в прокуратуру Нидерландов, которую международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team (JIT) уполномочила вести уголовное преследование по этому делу. Следствие аргументы детектива не приняло, так что он готов в случае повторного отказа обнародовать свои данные.

По словам Реша, у него есть данные о причинах трагедии, имена людей, ответственных за случившееся, а также американские спутниковые данные, проливающие свет на картину произошедшего.