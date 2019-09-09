Авиакомпания "Победа" может быть приватизирована через IPO – Росимущество

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Победа Boeing 737-800 Саратов аэропорт Гагарин (2019) | Фото:Росавиация

Авиакомпания "Победа" может быть приватизирована через IPO – Росимущество

Идея приватизации "дочки" "Аэрофлота" – единственного российского лоукостера "Победа" – не дает покоя чиновникам.
Читайте также:

Первым идею передачи перевозчика в частные руки высказала глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Арьемьев. По его мнению, "Аэрофлот" вообще мог бы стать поставщиком бюджетных перевозчиков для российского авиарынка: создавать лоукостеры и затем отдавать их на приватизацию.

Но в "Аэрофлоте" такую идею отвергли. Глава компании Виталий Савельев заметил, что сейчас "Победа" является драйвером роста группы (в ГК входят "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и "Аврора"). Но при этом он не исключил, что до 25% акций "Победы" выставят на IPO (первичное размещение акций на бирже).

О возможной приватизации через IPO заявил и глава Росимущества Вадим Яковенко. "Сделка, скорее всего, будет не прямая, а будет осуществляться через IPO", - заметил он в интервью ТАСС.

Также Яковенко отметил, что пока конкретных обращений относительно этой сделки в Росимущество не поступало. "С учетом появившейся информации о возможности выхода авиакомпании "Победа" из "Аэрофлота" мы вступили с компанией, Минтрансом и Росавиацией в диалог по данному вопросу. Хотели бы узнать планы "Аэрофлота" на этот счет и позицию отраслевого министерства", - добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Авиакомпания "Победа" может быть приватизирована через IPO – Росимущество

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиакомпания победа, приватизация, аэрофлот, ipo



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети