Авиакомпания "Победа" может быть приватизирована через IPO – Росимущество

Идея приватизации "дочки" "Аэрофлота" – единственного российского лоукостера "Победа" – не дает покоя чиновникам.

Первым идею передачи перевозчика в частные руки высказала глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Арьемьев. По его мнению, "Аэрофлот" вообще мог бы стать поставщиком бюджетных перевозчиков для российского авиарынка: создавать лоукостеры и затем отдавать их на приватизацию.

Но в "Аэрофлоте" такую идею отвергли. Глава компании Виталий Савельев заметил, что сейчас "Победа" является драйвером роста группы (в ГК входят "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и "Аврора"). Но при этом он не исключил, что до 25% акций "Победы" выставят на IPO (первичное размещение акций на бирже).

О возможной приватизации через IPO заявил и глава Росимущества Вадим Яковенко. "Сделка, скорее всего, будет не прямая, а будет осуществляться через IPO", - заметил он в интервью ТАСС.

Также Яковенко отметил, что пока конкретных обращений относительно этой сделки в Росимущество не поступало. "С учетом появившейся информации о возможности выхода авиакомпании "Победа" из "Аэрофлота" мы вступили с компанией, Минтрансом и Росавиацией в диалог по данному вопросу. Хотели бы узнать планы "Аэрофлота" на этот счет и позицию отраслевого министерства", - добавил он.