Из Екатеринбурга впервые открывается прямой авиарейс во Владивосток

Из Екатеринбурга впервые открывается прямой беспосадочный рейс во Владивосток. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Начиная с 18 ноября по понедельникам полеты из Екатеринбурга в международный аэропорт Владивостока и в обратном направлении будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15.50, из Владивостока - на 5.30 (время местное).

Время в пути составит более семи часов. Известно, что рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A320neo вместимостью 188 пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний", новый прямой рейс дополнит уже имеющиеся на маршруте три рейса в неделю, которые выполняются с промежуточной посадкой в Иркутске. Таким образом, пассажиры смогут экономить более двух часов времени, которые они проводили в пути.

Стоимость перелета в эконом-классе составит от 17 тыс. 963 рублей в одну сторону и от 31 тыс. 766 рублей туда/обратно, также действуют субсидированные тарифы - от 6 тыс. 400 рублей в одну сторону и 12 тыс. 800 рублей - туда/обратно. Авиабилеты уже поступили в продажу.