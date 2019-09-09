Срок закрытия Горнозаводской ветки в Перми сдвинулся на конец года

Срок закрытия участка железнодорожной ветки Горнозаводского направления сдвинулся из-за того, что документы о закрытии перегона Пермь II — Пермь I пока не прошли согласование. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.

Напомним, пакет документов, необходимых для закрытия участка Горнозаводской ветки, был направлен в Центральный аппарат РЖД летом. После прохождения всех необходимых согласований, документы будут направлены в Минтранс РФ.

Ранее сообщалось, что срок закрытия движения на участке Горнозаводской ветки между вокзалами Пермь I - Пермь II, перенесли на осень 2019 г. Теперь, закрытие участка, скорее всего, произойдет в декабре 2019 г.

После прекращения железнодорожного движения на участке, РЖД продаст краю имущество: пути, контактную сеть и передаст участки земли. Сейчас ведется проектирование трамвайной ветки вдоль набережной и транспортно-пересадочного узла на Перми II/