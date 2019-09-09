01 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
выборы, избиратель, бюллетень, урна (2003) | Фото: Накануне.ru

На довыборах депутатов городских и районных парламентов Югры лидируют "единороссы"

В городах и районах Югры подводят предварительные итоги довыборов депутатов дум. Большинство мест получили представители партии власти, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Единая Россия" заявила претендентов на все 34 вакантных мандата. Всего же в качестве кандидатов в голосовании приняли участие 110 югорчан.

"Как вы понимаете, конкуренция достойная – в среднем более 3 (3,2) кандидатов на мандат, - отметил на брифинге секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России" Борис Хохряков, - Отрадно, что абсолютное большинство кандидатов от "Единой России" получили поддержку избирателей".

Из 34 мандатов кандидаты от "Единой России" получили 29 (85,3%). По предварительным данным депутат от "Единой России" по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15 Андрей Ковальский будет представлять интересы своих избирателей в окружной думе. От ЕР также избраны главы 4 поселений, 8 депутатов районных и городских дум и 16 депутатов Советов депутатов сельских поселений.

Так, по данным окружного избиркома, в Белоярском районе выбирали депутата парламента. С результатом в 355 голосов лидирует "единоросс" Александр Богданов (65,5 %). В Нижневартовске – "единоросс" Алексей Березин (51,66 %), Нягани –" единороссы" Виктор Веретенников (45,02 %) и Владислав Меркушин (34,24 %), Пыть-Яхе - "единоросс" Елена Хахулина (51,13 %), Сургутского района – "единороссы" Елена Урманшина (38,83 %) и Светлана Кривоблоцкая (49,59 %), Ханты-Мансийского района – Михаил Цепецаунер (68,15 %).

Хохряков поблагодарил югорчан за доверие и поддержку на выборах. "Югорчане - люди с активной гражданской позицией, очень важно, что вы доказываете это делами, вы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор! Уверен, мы выбрали достойных людей, способных отстаивать интересы своих избирателей и работать на благо каждого жителя округа. Только благодаря вашей поддержке мы смогли достичь такого результата. Доверие, которое оказывает население нашей партии, говорит о многом. Наша главная задача – это доверие оправдать!" - отметил он.

Напомним, ранее глава окружной избирательной комиссии Денис Корнеев заявил, что средняя явка на местные выборы в Югре – 37,05 %.

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На довыборах депутатов городских и районных парламентов Югры лидируют "единороссы"

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Теги: выбор, депутаты, дума, парламент



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