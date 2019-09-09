01 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР
Boeing 737-8ZS S7 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Пассажир рейса Ереван-Москва заявил о бомбе в ручной клади

Пассажир рейса 908 Ереван-Москва авиакомпании S7 сообщил, что у него в ручной клади находится бомба. Это данные пресс-службы Комитета гражданской авиации Армении, на которые ссылается Sputnik.

"Во время посадки на рейс 908 Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба", - говорится в сообщении, размещенном на странице Комитета в Facebook.

По данным ведомства, согласно инструкции экипаж сообщил о произошедшем в службу безопасности аэропорта "Звартноц" и полицию.

"После получения сигнала сотрудники службы авиационной безопасности изолировали пассажира с его ручной кладью, все пассажиры были выведены с борта и проведен полный осмотр их ручной клади, багажа и борта", - говорится в сообщении.

В результате досмотра никаких запрещенных к перевозке предметов, вещей материалов и оборудования обнаружено не было. Пассажира передали в линейный отдел полиции аэропорта "Звартноц". Ведется следствие.

 

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Пассажир рейса Ереван-Москва заявил о бомбе в ручной клади

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Теги: ереван, армения, бомба, ручная кладь



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