Пассажир рейса Ереван-Москва заявил о бомбе в ручной клади

Пассажир рейса 908 Ереван-Москва авиакомпании S7 сообщил, что у него в ручной клади находится бомба. Это данные пресс-службы Комитета гражданской авиации Армении, на которые ссылается Sputnik.

"Во время посадки на рейс 908 Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба", - говорится в сообщении, размещенном на странице Комитета в Facebook.

По данным ведомства, согласно инструкции экипаж сообщил о произошедшем в службу безопасности аэропорта "Звартноц" и полицию.

"После получения сигнала сотрудники службы авиационной безопасности изолировали пассажира с его ручной кладью, все пассажиры были выведены с борта и проведен полный осмотр их ручной клади, багажа и борта", - говорится в сообщении.

В результате досмотра никаких запрещенных к перевозке предметов, вещей материалов и оборудования обнаружено не было. Пассажира передали в линейный отдел полиции аэропорта "Звартноц". Ведется следствие.