Эро-танцы Димы Билана в День города в Самаре шокировали публику

В сети обсуждают выступление Димы Билана на концерте в честь Дня города в Самаре. Певец исполнил несколько песен, но не всем понравились его манеры. Странный взгляд, "потягушки" на краю сцены и затем энергичные движения тазом. В общем, не все посчитали такое поведение уместным на мероприятии с широкой аудиторией. Кто-то заподозрил Билана в употреблении "допинга", хотя были и довольные его концертом зрители.

Сам Билан перед концертом опубликовал фото в фривольной позе и написал в Instagram: "Ну а у меня начался концерт , и я на сцену ! И помним друзья - все что зависит от нас - это , стараться , трудиться , быть в хорошем настроении и время года на это никак не должно влиять, "море внутри" как говорится !!!". Неизвестно, какое там у Димы "море внутри", но на городских форумах пишут, что артист "наплевательски отнесся к своему выступлению".