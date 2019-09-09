В Комсомольске-на-Амуре после удара тайфуна закрыты несколько школ и детских садов

Шесть школ и детских садов закрыты в Комсомольске-на-Амуре после удара тайфуна "Линлин".

В зданиях оказались затоплены подвалы, протекают крыши.

В понедельник, 9 сентября, уровень Амура у города достиг отметки 815 см, при опасном значении 650 см.

Минувшей ночью уровень воды на дорогах и во дворах города превышал местами 1 метр, сообщает Regnum.

В августе сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре есть риск подтопления территории авиазавода. Защитить предприятие от воды планировали с помощью наливных дамб, доставленных МЧС.

В Хабаровском крае, напомним, действует режим ЧС, введенный в конце июля.